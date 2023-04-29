ملف حصول رجال الأعمال على قروض بنكية بدون ضمانات امام القطب المالي

نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف فساد متعلق بالحصول على قروض بنكية بدون ضمانات مالية شملت الابحاث فيها رجل الأعمال خالد القبي.





وقد حضر رجل الأعمال خالد القبي جلسة المحاكمة .



وبالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة،حضر الجلسة وقدم للمحكمة تقريرا يتضمن طلباته المدنية بخصوص ملف القضية وتعويض الدولة .





وباعطاء الكلمة لمحامي خالد القبي التمس من المحكمة التاخير فتم تأجيل المحاكمة لجلسة جوان .



وللتذكير فأن عدة رجال اعمال اخرين شملتهم الأبحاث ايضا فيما عرف بملف الحصول بدون ضمانات على قروض بنكية تساهم الدولة في رأس مالها.





