مساعدة وزير الخارجية الأمريكية: التوجه الذي اتخذته تونس أبعدها عن المسار الديمقراطي

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 10:45 قراءة: 1 د, 17 ث
      
قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط السفيرة باربرا ليف، إن الولايات المتحدة تتابع سير الأحداث في تونس.
وأضافت ليف، في حوار خاص لبرنامج "الانترفيو" على موجات اذاعة الديوان يوم الخميس، "من الجانب السياسي كنا صريحين مع شركائنا التونسيين وأكدنا لهم أن البلاد اتخذت توجها مباشرا وسريعا ابعدها عن المسار الديمقراطي والقيم الديمقراطية."

وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبرت المتحدثة أن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة التونسية هي قرارات سيادية، مشيرة الى أن الإدارة الأمريكية تكتفي في هذا السياق بتوفير النصح والإرشاد والمساعدة على حد قولها.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أفادت في بلاغ إعلامي لها يوم أمس الخميس 23 مارس 2023 بأن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية الشرق الأدنى باربرا ليف قدمت تونس في إطار جولة إقليمية والتقت خلال زيارتها بوزير الخارجية نبيل عمار، لتستعرض معه ما يجمع بين الولايات المتحدة وتونس من شراكة طويلة الأمد، وأكدت أهمية تسهيل عمل الدبلوماسيين في تونس وواشنطن.
كما نقلت وجهات نظر الولايات المتحدة بشأن أهمية تأمين منظومة من الضوابط والتوازنات بين السلط، الأمر الذي لا غنى عنه لجميع الأنظمة الديمقراطية. كما حثت كذلك على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس قيس سعيّد، والتي نالت دعمًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة. كما التقت مساعدة وزير الخارجية بممثلين عن المجتمع المدني التونسي النشيط الداعمين لقيام عملية سياسية ديمقراطية تشمل الجميع وتحمي الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وكان أن أجرت كذلك مقابلات مع وسائل إعلام تونسية ودولية.
للتذكير فإن ليف تجري ثاني زيارة لها إلى بلادنا في أقل من سنة.


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