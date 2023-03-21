اطار امني يتدخل لعنصر متشدد لرفع إجراءs17 مقابل مبلغ مالي

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 11:55 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد افريل المقبل لمحاكمة اطار امني تدخل لفائدة عنصر متشدد لرفع قرار إجراء حدودي في حقه مقابل حصوله على مبلغ مالي وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .

وكشفت محامية الإطار الامني انه عمل على التصدى للارهاب وكشف عدة مخططات ارهابية وافشلها وانه لم يتسلم في قضية الحال أي مبلغ مالي وانه تدخل عن حسن نية لفائدة الشخص المذكور وانه لم يكن يعلم أنه متشدد طالبة الإفراج عنه فقررت المحكمة رفض الإفراج عنه وتحديد موعد افريل المقبل للمحاكمة .

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