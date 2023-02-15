أحمد نجيب الشابي: نقل نور الدين البحيري للمستشفى

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء نقل القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الى المستشفى بعد تدهور صحته مشيرا الى أنه يقيم في الانعاش.
من جانبه أفاد الأستاذ سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري أن طبيبة مركز الإيقاف ببوشوشة أذنت منذ صبيحة أمس بنقل البحيري الى أحد مستشفيات العاصمة.


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