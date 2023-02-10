رئيسة وفد الهلال الأحمر التونسي: نشتم راحة الموت في سوريا وانتشلنا 7 جثث

طالبت رئيسة وفد الهلال الأحمر التونسي في سوريا سهام بن علي التونسيين بتقديم تبرعات للشعب السوري، اثر الزلزال الذي هز شمال البلاد الاثنين الماضي.وقالت سهام بن علي في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" "هنا تشتم رائحة الموت وتراها" مشددة على الحالة التي يعيشها السوريون منذ سنوات من الحصار والحرب.وأكدت ان مرافق الحياة الأساسية مفقودة من كهرباء وماء ومحروقات إضافة لفقدان الناس لبيوتهم جراء الزلزال.وقالت أن فريق الإنقاذ التونسي المتواجد في حلب، تمكن اليوم الجمعة من انتشال 7 جثث، مؤكدة أن جهود الإغاثة متواصلة.يشار أن حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا، تواصل الارتفاع، وبلغت نحو 22 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمصابين.ففي تركيا، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مساء الخميس إن عدد القتلى ارتفع إلى 17,674 شخصا، بينما ارتفعت عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4000 قتيل، وبذلك يكون العدد الإجمالي المؤقت للقتلى في البلدين حوالي 21,674 قتيلا.يشار إلى أن زلزالا عنيفا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، وبلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.