سرحان الناصري يفشل في الفوز بمقعد في البرلمان وهشام العجبوني يعلّق : يا خسارة القفّة والفارينة

قدمت الاثنين 30 جانفي، هيئة الانتخابات النتائج الاولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية وقد أسفرت النتائج في داىرة صفاقس الغربية عن فوز المترشح صابر المصمودي الذي تحصل على 4250 صوت التي تمثل حوالي 60 بالمائة من الاصوات المصرح بها.



وقد فاز صابر المصمودي على منافسه سرحان الناصري المعروف بدفاعه المستميت على مسار 25 جويلية والذي بدا في أكثر من مناسبة واثقا من فوزه.



وقد أثار فشل سرحان الناصري في الفوز بمقعد في البرلمان موجة ساخرة وعلق القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني قائلا"رسميّا، تونس و برلمان قيس سعيّد يخسروا كفاءة كبيرة استفاد منها سابقا المناضل الكبير سليم الرياحي!" وأضاف مستهزئا "يا خسارة القفّة و الفارينة!".





