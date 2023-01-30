دولة قطر تمدد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 12:03 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين حيث سيتم السماح لحاملي البطاقة بدخول البلاد ابتداءَ من اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 وحتى الرابع والعشرين من جانفي 2024 وفق شروط وضوابط محددة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260850



En continu...

Toutes les news...
الانتخابات التشريعية 2022
الاثنين 30 جانفي 2023 | 8 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:44 15:21 12:39 07:23 05:54
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-615°-814°-915°-1015°-11
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   