دولة قطر تمدد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين حيث سيتم السماح لحاملي البطاقة بدخول البلاد ابتداءَ من اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 وحتى الرابع والعشرين من جانفي 2024 وفق شروط وضوابط محددة.