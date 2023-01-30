توهامي عبدولي يفشل بالفوز بمقعد في البرلمان

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 11 ث
      
فشل الاحد 29 جانفي، التوهامي عبدولي، بالفوز بمقعد في البرلمان القادم عن عن الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد وذلك بعد حصول منافسه عبد الستار زارعي على أصوات 5111 مقابل 3324 للتوهامي عبدولي...




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