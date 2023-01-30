فشل الاحد 29 جانفي، التوهامي عبدولي، بالفوز بمقعد في البرلمان القادم عن عن الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد وذلك بعد حصول منافسه عبد الستار زارعي على أصوات 5111 مقابل 3324 للتوهامي عبدولي...
توهامي عبدولي يفشل بالفوز بمقعد في البرلمان
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الاثنين 30 جانفي 2023 | 8 رجب 1444
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