توهامي عبدولي يفشل بالفوز بمقعد في البرلمان

فشل الاحد 29 جانفي، التوهامي عبدولي، بالفوز بمقعد في البرلمان القادم عن عن الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد وذلك بعد حصول منافسه عبد الستار زارعي على أصوات 5111 مقابل 3324 للتوهامي عبدولي...