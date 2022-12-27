الكشف عن قيمة القرض والهبة اللذين تحصلت عليهما تونس من الجزائر

الكشف عن قيمة القرض والهبة اللذين تحصلت عليهما تونس من الجزائر

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 07:24 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تحصّلت منظمة البوصلة اليوم على ردّ من وزارة المالية حول قيمة القرض والهبة المُسندين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للحكومة التونسية بموجب الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ 1 ديسمبر 2022.

وجاء في التوضيح ان قيمة القرض المسند من الحكومة الجزائرية لتونس يبلغ 200 مليون دولار امريكي يسدد على 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة سنوية تقدر ب‍1 في المائة .

اما قيمة الهبة المسندة لتونس من الشقيقة الجزائر فتبلغ 100 مليون دينار، وكانت منظمة بوصلة تقدمت بمطلب النفاذ الى المعلومة إلى وزارة الماليّة بتاريخ 19 ديسمبر 2022 حول قيمة القرض والهبة .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259001

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 27 Decembre 2022 à 07h 47m |           
ان نكون مدانين للجزائر
افضل للشعب الف مرة من ان نكون خاضعين للسيسي ومدانين لبن زايد
فالحمد لله الذي اوجد من رفع عنا هذا البلاء وجنبنا اعادة الوقوع فيه



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