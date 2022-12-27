الكشف عن قيمة القرض والهبة اللذين تحصلت عليهما تونس من الجزائر

تحصّلت منظمة البوصلة اليوم على ردّ من وزارة المالية حول قيمة القرض والهبة المُسندين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للحكومة التونسية بموجب الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ 1 ديسمبر 2022.وجاء في التوضيح ان قيمة القرض المسند من الحكومة الجزائرية لتونس يبلغ 200 مليون دولار امريكي يسدد على 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة سنوية تقدر ب‍1 في المائة .اما قيمة الهبة المسندة لتونس من الشقيقة الجزائر فتبلغ 100 مليون دينار، وكانت منظمة بوصلة تقدمت بمطلب النفاذ الى المعلومة إلى وزارة الماليّة بتاريخ 19 ديسمبر 2022 حول قيمة القرض والهبة .