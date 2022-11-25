صورة اليوم: أربطلو الكرافات في الدار قبل ما يربطهالو في الخدمة

نشر موقع Brands.tn صورة للافتات اشهارية بتونس العاصمة نصها // أربطلو الكرافات في الدار قبل ما يربطهالو في الخدمة //





وان لاقت هذه الحملة استحسان عدد كثير للفكرة الا أن عدد أخر كان ضدّها ... وفي كل الأحوال نجحت شركة الاشهار تسويق المنتج...