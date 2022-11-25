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صورة اليوم: أربطلو الكرافات في الدار قبل ما يربطهالو في الخدمة
Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 08:43
قراءة: 0 د, 13 ث
نشر موقع Brands.tn صورة للافتات اشهارية بتونس العاصمة نصها // أربطلو الكرافات في الدار قبل ما يربطهالو في الخدمة //
وان لاقت هذه الحملة استحسان عدد كثير للفكرة الا أن عدد أخر كان ضدّها ... وفي كل الأحوال نجحت شركة الاشهار تسويق المنتج...
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