عبير موسي على قناة التاسعة: الظاهرة المرضية الحقيقية هي ظاهرة المكلفين بمهمة في المنابر الاعلامية


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 11:26 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قالت الاربعاء 23 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الظاهرة المرضية الحقيقية التي نعيشها اليوم هي ظاهرة المكلفين بمهمة في المنابر الاعلامية.


واوضحت خلال تدخلها في برنامج رونديفو 9 في اطار حق الرد بأن المكلفين بمهمة في المنابر الاعلامية يروجون أكذوبة أن الدستوري الحر راسل صندوق النقد الدولي لمطالبته بالامتناع عن اقراض تونس.

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وقاطعت مقدمة البرنامج عبير موسي قائلة ان هذه المعلومة قدمها كرونيكور البرنامج رياض جراد فردّت عبير موسي قائلة "اي مكلف بمهمة لمغالطة الرأي العام" مشيرة الي ان المراسلات التي وجهها الحزب منشورة وهي لمطالبة الصندوق بالكشف عن محتوى الاتفاق مع تونس.



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