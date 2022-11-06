انتقادات تطال ادارة مهرجان قرطاج بسبب دعوة كلَّ من هبَّ ودبَّ

اثار الفنان الاستعراضي هيكل علي جدلا واسعا بسبب حضوره أيام قرطاج السينمائية بملابس تحمل رموز النازية والماسونية...

وظهر علي بملابسه الغريبة وسط حملة انتقادات طالت ادارة المهرجان واستخفافها بتوزيع الدعوات على من هب ودب ...



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يذكر أن الفيلم التنزاني "الثوار" لاميل شيفجي فاز بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الخاصة بالدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار على فعالياتها، مساء أمس السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وحاز الفيلم ذاته أيضا جائزة أفضل صورة.وحصدت السينما التونسية ثلاث جوائز في هذه الدورة وهي "التانيت الفضي" لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي آلت لفيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري، و"التانيت البرونزي" لمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الذي حازه فيلم "حارس العوالم" للمخرجة ليلى الشايبي، إلى جانب"التانيت البرونزي" في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة التي مُنحت لفيلم "5:1" للمخرجة سارة بن سعود.