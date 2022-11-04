الجولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات:أنس جابر تواجه اليونانية ماريا ساكاري


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 10:31 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تواجه البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا يوم غد السبت بداية من الساعة الواحدة صباحا اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الخامسة عالميا التي كانت ضمنت تأهلها للدور نصف النهائي بعد أن حققت فوزها الثاني في البطولة على حساب البيلاروسية ارينا سابلينكا بمجموعتين دون رد.


أنس وبعد هزيمتها في الجولة الأولى إنتصرت على الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة عالميا بمجموعتين لمجموعة، في الجولة الثانية من منافسات البطولة الختامية للتنس مما أنعش حظوظها في التأهل للمربع الذهبي.

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