كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائية يدعو الى مزيد التّنسيق لاستكمال التّقريرالوطني للمياه لسنة 2024 خلال الشهر القادم
دعا كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة، حمّادي الحبيّب، خلال جلسة عمل خصّصت لمناقشة النّسخة الأوليّة للتّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 مع الشّركاء الفنّيين والماليين الدّاعمين لمشاريع المياه، الى مزيد إحكام التّنسيق بين كافة الأطراف المتداخلة لاستكمال النّسخة النّهائيّة للتّقرير خلال الشهر القادم.
وأشار كاتب الدّولة، إلى أن التقرير الوطني السنوي لقطاع المياه يهدف إلى تقديم نظرة عامة عن الأنشطة والإنجازات للقطاع والتقدم الحاصل في إنجاز المخططات والبرامج. كما يعتبر إعداد التقرير إطارا مناسبا للحوار حول الرهانات والتحديات التي تعترض إدارة المياه ويشكل فرصة للتشاور بين مختلف المعنيين حول الحلول الممكنة لتحسين الأوضاع.
وتم خلال الجلسة، التي التامت امس الثلاثاء، استعراض أهم عناصر التّقرير التّي شملت عديد المعطيات والمؤشّرات منها تغير المناخ ووضعية الموارد المائية والتدابير المتخذة لمعالجة نقص الموارد واستخدامات المياه وتنفيذ الخطط وحوكمة قطاع المياه والمياه غير التقليدية والإتصال والتوعية والتدريب والابتكار والبحث.
و ثمّن كاتب الدّولة خلال الجلسة، التي حضرها ممثّلون عن الإدارات المركزيّة بالوزارة ووزارات البيئة والصّحة والتّجهيز وعدد من المتدخّلين عبر تقنية الفيديو، المجهودات المبذولة من كافة الهياكل المعنيّة لإعداد هذا التّقرير في وقت وجيز والذّي يُعدّ وثيقة مرجعيّة موحدة لكلّ البيانات في مجال المياه لسنة 2024 والتي ستعتمد في مختلف الدراسات المستقبليّة للحفاظ على الموارد المائيّة.
