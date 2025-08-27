كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائية يدعو الى مزيد التّنسيق لاستكمال التّقريرالوطني للمياه لسنة 2024 خلال الشهر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eauirrigationnnnn.jpg width=100 align=left border=0>

دعا كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة، حمّادي الحبيّب، خلال جلسة عمل خصّصت لمناقشة النّسخة الأوليّة للتّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 مع الشّركاء الفنّيين والماليين الدّاعمين لمشاريع المياه، الى مزيد إحكام التّنسيق بين كافة الأطراف المتداخلة لاستكمال النّسخة النّهائيّة للتّقرير خلال الشهر القادم.



وأشار كاتب الدّولة، إلى أن التقرير الوطني السنوي لقطاع المياه يهدف إلى تقديم نظرة عامة عن الأنشطة والإنجازات للقطاع والتقدم الحاصل في إنجاز المخططات والبرامج. كما يعتبر إعداد التقرير إطارا مناسبا للحوار حول الرهانات والتحديات التي تعترض إدارة المياه ويشكل فرصة للتشاور بين مختلف المعنيين حول الحلول الممكنة لتحسين الأوضاع.

