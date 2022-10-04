هبوط اضطراري لطائرة الخطوط التونسية في اليونان بسبب سلوك عنيف لأحد الركاب


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 09:45 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قرر قائد رحلة طائرة الخطوط التونسية بين تركيا وتونس الهبوط اضطراريا في اليونان يوم أمس الاثنين بسبب عمل عدواني وعنيف لأحد الركاب، والذي كان من الواضح أنه كان يتعاطى الكثير من الكحول.


وحسب صحيفة ‘لوبارزيان’ الفرنسية فقد تم اعتقال الشخص المذكور ولم يتسنى بعد تحديد هويته لأنه يحمل هوية ووثائق سفر مفتعلة.

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وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس من جانبها إلى أن الرجل الذي تم ايقافه تونسي الجنسية ومدان في عمليات تهريب المخدرات في اليونان حسب ما أفادته مصادر محلية

وتم وضعه في سجن الايقاف ومن النتظر أن يحاكم اليوم الثلاثاء بتهمة تعريض الركاب وقائد الطائرة للخطر.
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المصدر- موقع الصحفيين صفاقس

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