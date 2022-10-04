هبوط اضطراري لطائرة الخطوط التونسية في اليونان بسبب سلوك عنيف لأحد الركاب

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وحسب صحيفة ‘لوبارزيان’ الفرنسية فقد تم اعتقال الشخص المذكور ولم يتسنى بعد تحديد هويته لأنه يحمل هوية ووثائق سفر مفتعلة.وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس من جانبها إلى أن الرجل الذي تم ايقافه تونسي الجنسية ومدان في عمليات تهريب المخدرات في اليونان حسب ما أفادته مصادر محليةوتم وضعه في سجن الايقاف ومن النتظر أن يحاكم اليوم الثلاثاء بتهمة تعريض الركاب وقائد الطائرة للخطر.المصدر- موقع الصحفيين صفاقس