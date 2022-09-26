انتحار شاب في مرناڨ: شقيق الضحية ينفي انتحار شقيقه بسبب خلافات عائلية

كذّب الاثنين 26 سبتمبر، طارق الدريدي رواية وزارة الداخلية بشأن اسباب انتحار شقيقه محمد أمين نافيا انتحاره بسبب خلافات عائلية.





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وأفاد طارق الدريدي بأنه ومنذ انطلاق شقيقه في الانتصاب في سوق مرناق، منذ اكثر من أسبوع تعرض لمضايقات من طرف اعوان التراتيب وتم منعه من الانتصاب ومصادرة الميزان ولم يتم تمكينه من استرجاع الميزان رغم مطالبته بذلك في أكثر من مناسبة.وقال الدريدي انه ومنذ أن تم افتكاك "البسكولة" دخل شقيقه في حالة من التوتر والغضب و"قعد يغزّل" وفق تعبيره مجددا تأكيده على ان ذلك هو سبب انتحاره.وكانت مدينة مرناق شهدت مساء أول أمس، السبت، حادثة إقدام شاب يعمل كبائع للغلال على الانتحار.ووفق روايات فقد اقدم الشاب على وضع حدّ لحياته بسبب ما لاقاه من مضايقات متكّرره من قبل أعوان الشرطة البلدية، الذين منعوه في عديد المناسبات من الانتصاب وقاموا بافتكاك الميزان، الذي يستخدمه في البيع.وكانت وزارة الداخلية أوضحت يوم، السبت، أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن أطوار وملابسات حادثة "إقدام شخص على الانتحار شنقا بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناڨ"، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية.وأوضحت الوزارة أن الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود "بينت أن المتوفى كان يعيش خلافات عائلية حادّة، خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه".وبخصوص مسألة الانتصاب الفوضوي للمتوفى، أفادت وزارة الداخلية بأن الموضوع يعود إلى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حين كان الهالك يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناڨ، وتم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية، التّي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان.وذكرت أن هذه المسألة تندرج في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب و قرار عدد 7 صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة والتابعة للمتوفي بالمكان.