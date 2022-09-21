محمد العفاس: عدد المشمولين بالتحقيق في ملف ''التسفير'' بلغ 817 شخصا بينهم المرزوقي

قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، اليوم الأربعاء في تصريح لاذاعة " أي اف ام" أن عدد المشمولين بالبحث في ملف التسفير بلغ 817 شخصا الى حد اللحظة بالاضافة الى من سيكشف عنه البحث وقد تم اتخاذ قرار تحجير السفر في حقهم .







وقال العفاس أن من بين المشمولين بالبحث الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي معتبرا أن ما عُرف بملف التسفير الى بؤر التوتر قضية سياسية بامتياز.



وقال لعفاس " هذا الملف يعود إلى سنة 2012 وأن الأسئلة المطروحة على الذين تم استدعائهم للتحقيق معهم هي من النوع الإرشادي ولا علاقة لها بملف التسفير وتخص الدعاة الذين زاروا بتونس والنشاط المسجدي والخطب".

.. ...

وتابع العفاس "الأسئلة التي وجهت الى علي العريض فهي تهم التعيينات عندما كان وزيرا للداخلية".





وقال العفاس أن من بين المشمولين بالبحث الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي معتبرا أن ما عُرف بملف التسفير الى بؤر التوتر قضية سياسية بامتياز.وقال لعفاس " هذا الملف يعود إلى سنة 2012 وأن الأسئلة المطروحة على الذين تم استدعائهم للتحقيق معهم هي من النوع الإرشادي ولا علاقة لها بملف التسفير وتخص الدعاة الذين زاروا بتونس والنشاط المسجدي والخطب".وتابع العفاس "الأسئلة التي وجهت الى علي العريض فهي تهم التعيينات عندما كان وزيرا للداخلية".