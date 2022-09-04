ماهر مذيوب: الغنوشي منكب على إنقاذ تونس من أخطار المجاعة و الإفلاس و الفوضى

قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالإعلام و الاتصال ماهر مذيوب أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة شارك طيلة يوم السبت 3 سبتمبر 2022 في أعمال الدورة ال 60 لمجلس الشورى الحركة.





وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اوضح مذيوب أن الغنوشي يعمل على مدار الساعة مع مناضلات و مناضلي حركة النهضة و القوى الوطنية الديمقراطية للمساهمة في حلحلة الأزمة الدستورية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس منذ الانقلاب على الدستور الذي أقدم عليه قيس سعيد في 25 جويلية 2021 وفق تعبيره .واكد أن الغنوشي لا يخطط حاليا للسفر وأن حالته الصحية بالف خير مشيرا أن كل جهوده الدبلوماسية البرلمانية او الحزبية تنكب على المساهمة في دعم استقرار البلاد و استرجاع الديمقراطية و حماية مصالح الشعب التونسي والمساعدة في انقاذ تونس من اخطار المجاعة و الافلاس و الفوضى.