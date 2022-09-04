ماهر مذيوب: الغنوشي منكب على إنقاذ تونس من أخطار المجاعة و الإفلاس و الفوضى


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 11:48 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالإعلام و الاتصال ماهر مذيوب أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة شارك طيلة يوم السبت 3 سبتمبر 2022 في أعمال الدورة ال 60 لمجلس الشورى الحركة.


وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اوضح مذيوب أن الغنوشي يعمل على مدار الساعة مع مناضلات و مناضلي حركة النهضة و القوى الوطنية الديمقراطية للمساهمة في حلحلة الأزمة الدستورية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس منذ الانقلاب على الدستور الذي أقدم عليه قيس سعيد في 25 جويلية 2021 وفق تعبيره .

واكد أن الغنوشي لا يخطط حاليا للسفر وأن حالته الصحية بالف خير مشيرا أن كل جهوده الدبلوماسية البرلمانية او الحزبية تنكب على المساهمة في دعم استقرار البلاد و استرجاع الديمقراطية و حماية مصالح الشعب التونسي والمساعدة في انقاذ تونس من اخطار المجاعة و الافلاس و الفوضى.


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