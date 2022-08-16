توسيع أنشطة و إستثمارات مجموعة TuNur للطاقات المتجددة، محور لقاء وزير الإقتصاد بالمدير التنفيذي للشركة.

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التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Daniel Rich المدير التنفيذي لشركة TuNur البريطانية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة.وكان اللقاء الذي حضرته رشيدة قرمازي المديرة المالية لفرع الشركة بتونس، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التقدم المسجل في مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في ولاية قابس الذي سيدخل حيز الإنتاج مع موفي السنة الحالية بقدرة إنتاجية تناهز 10 ميقاوات و إستثمارات بلغت قرابة 24 مليون دينار, سيتم تخصيصها للإستهلاك الداخلي عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز steg.كما قدم Daniel Rich للوزير برنامج الإستثمار الجديد المزمع تنفيذه و المتمثل في إقامة محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية موجه للتصدير نحو أوروبا بقدرة إنتاجية تناهز 500 ميقاوات و إستثمارات بنحو 1,5 مليار دولار وذلك بولايتي قبلي و قابس.و أكد Daniel Rich على إهتمام مؤسسته بتوسيع أنشطها و إستثماراتها في تونس بإعتبار توفر عديد المميزات و العوامل المشجعة من ذلك التركيز في برامج وتوجهات الحكومة التنموية على مجال الإقتصاد الأخضر ،فضلا عن توفر الموارد الطبيعية والمقومات الضرورية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمكن ان يجعل من تونس أحد أبرز المواقع في شمال إفريقيا لإنتاج وتزويد أوروبا من الكهرباء التي تتزايد احتياجاتها من هذه الطاقة بإظطراد.من جانبه ، بين سمير سعيّد أن الإقتصاد الأخضر و تنويع مصادر الطاقة بالتوجه نحو الطاقات المجددة والنظيفة في المرحلة القادمة، يمثل خيارا إستراتيجيا سواء على مستوى الإستهلاك المحلي او على مستوى التصدير، معربا عن إرتياحه لدخول مشروع قابس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز العمل قريبا و تشجيعه لمبادرة شركة TuNur لتركيز مشروع ثان في هذا المجال والذي سيمثل خطوة مهمة في جعل تونس احد أبرز المواقع في شمال إفريقيا للإنتاج ولتزويد أوروبا من الطاقة الشمسية.وأعرب الوزير في هذا السياق عن إستعداد الوزارة و هياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم و المرافقة الضرورية بما يمكن من إنجاز هذا المشروع الواعد في أفضل الظروف خدمة للمصلحة المشتركة.