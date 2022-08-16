نبيل حجي: قيس سعيد يحكم بالأجهزة الأمنية والنقابات أصبحت اكثر قوة من الدولة

قال القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه يخشى أن تصبح النقابات الأمنية أقوى من الدولة.
واضاف نبيل حجي "من يمسك بالسلطة في حاجة للاجهزة الامنية لكي يواجه معارضيه".
وتابع نبيل حجي " لم نسمع يوما قيس سعيد يهاجم الاجهزة الامنية رغم انها في ذهن التونسي اكثر الاجهزة فسادا".
الفيديو: الدقيقة 20
واضاف نبيل حجي "من يمسك بالسلطة في حاجة للاجهزة الامنية لكي يواجه معارضيه".
وتابع نبيل حجي " لم نسمع يوما قيس سعيد يهاجم الاجهزة الامنية رغم انها في ذهن التونسي اكثر الاجهزة فسادا".
الفيديو: الدقيقة 20
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