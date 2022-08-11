مستشار بمحكمة التعقيب:القضاة لم يخونوا شعبهم ولم يكذبوا عليه... وعلى سعيد كشف حقيقة ما حصل

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اعتبر القاضي عفيف الجعيدي مستشار بمحكمة التعقيب، اليوم الخميس 11 أوت 2022، أثناء استضافته في "ميدي شو" اذاعة موزاييك، أن قرار المحكمة الإدارية تاريخي وملحمي ويشرف تونس وهو ما يؤكد أن القضاة لم يخونوا شعبهم ولم يكذبوا عليه.وأبرز أن هذا القرار أثبت أن غالبية القضاة ليسوا متورطين في ملفات فساد، قائلاً إن الغاية الأساسية من قرارات الإعفاء كانت تخويف القضاء من السلطة وتضعيفه.كما اعتبر أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمس من مكاسب القضاء لأنه منصب وغير منتخب، مشيداً في نفس الوقت بتشبه الكبير بالمبادئ وشرف المهنة من خلال إحترام المؤسسة القضائية وعدم اعلانه عن سد الشغورات.وقال:" موقفهم تاريخي كذلك لأنهم اتصلوا برئيس الجمهورية حول الملفات ورفضوا توجهات بعض أعضاء الحكومة لاحتواء القضاة".وتابع:" نطاق المسؤليات يتجاوز السياسي ليشمل عديد الأطراف وأظن أنه من واجب رئيس الجمهرية كشف حقيقة ما حصل أمام الرأي العام".وأردف:" منع الظلم الذي سلط على القضاء يعود الفاضل فيه أيضاً إلى المجتمع المدني الذي ساند القضاة المعنيين، وعلى القضاة أن يتواضعوا وينفتحوا على المجتمع".واعتبر أن القضاء التونسي ليس في أفضل حالاته، مقراً بوجود العديد من التجاوزات.