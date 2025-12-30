زغوان: حجز580 كلغ من العسل وأكثر من 700 كلغ من المرطبات خلال 80 زيارة مراقبة صحية منذ بداية الشهر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

قامت فرق المراقبة الصحية بولاية زغوان التابعة لمصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، خلال حملات فردية ومشتركة، بتنفيذ 80 زيارة تفقد ضمن نشاطها الرقابي أو في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وشملت محلات صنع وبيع المرطبات والمطاعم والمحلات ذات الاستهلاك المكثف للمواد الأولية لصنع المرطبات واستهدفت الباعة المتجولين.



وأسفرت هذه الزيارات عن حجز 580 كيلوغراما من مادة العسل غير صالحة للاستهلاك نتيجة تخزينها في أوان غير صحية أدت إلى تعفنها، وفق المدير الجهوي للهيئة جمال النيفر الذي ذكر في تصريح لـصحفي "وات" أنه تم أيضا حجز أكثر من 700 كيلوغرام من المرطبات وحلويات الزينة.







كما اسفرت عمليات المراقبة في ذات الفترة، عن رفع 6 مخالفات صحية من أجل مسك منتوجات غير آمنة، وغلق مطعم قام صاحبه بارتكاب إخلالات صحية جسيمة بالإضافة إلى توجيه 24 تنبيها كتابيا لتفادي الاخلالات الصحية المسجلة.