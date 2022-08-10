لطفي العبدلي يعلن مواصلة تقديم عروضه المسرحية ويؤكد ان وزارة الداخلية أعلمته بأنه سيتم تأمين عروضه ‎‎

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أعلن الاربعاء 10 اوت، الفنان لطفي العبدلي تراجعه عن مغادرة البلاد مؤكدا انه سيواصل تقديم عروضه المسرحية في عدد من المهرجانات بعد أن تقرر الغاؤها اثر الجدل الذي رافق عرض مسرحيته بصفاقس.وأفاد العبدلي بأن وزارة الداخلية أعلمته بأن الجهاز الأمني سيقوم بتأمين عروضه خلافا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم نقابة الأمن الداخلي شكري حمادة الذي قال ان الأمن لن يقوم بتأمين اي عرض فني يمس من الذوق العام مثل مسرحية العبدلي حسب تقديره.يذكر ان وزارة الداخلية كانت أكدت في بيانها الأخير بأن موقفها وقراراتها الرسمية تصدر فقط عن هياكلها التابعة لها لا غير وذلك ردا على تصريحات شكرى حمادة بخصوص عدم تأمين العروض الفنية.