القنصلية الفرنسية: تونس الرابعة عالميا في عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها

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قال بلاغ للقنصلية الفرنسية بتونس انه “وعلى مدى سنتين ونتيجة لوباء كوفيد-19، عرف السفر الدولي، ولاسيما بين فرنسا وتونس، انخفاضا هاما ومع تخفيف القيود الصحية، شهد طلب التأشيرة انتعاشا مذهلا.”واشارالبلاغ الى انه وعلى الصعيد العالمي، سنة 2021 ، مثّل التونسيون رابع جنسية يُصدر إليها أكبر عدد من التأشيرات لفرنسا.فمن جانفي إلى ماي 2022، تمت معالجة أكثر من50000 طلب، أي أكثر من 500 طلب في اليوم، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات في 2020 و2021 : وهكذا تم إصدار 30000 تأشيرة في الأشهر الخمس الأولى من السنة.ومن المنتظر تعزيز طاقم القنصلية العامة، الذي تم تخفيضه بين 2020 و 2021، و ذلك في شهر سبتمبر للتعامل مع هذه الزيادة في الطلب بأكثر (+) من 77% في عام واحد