القنصلية الفرنسية: تونس الرابعة عالميا في عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 18:29قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال بلاغ للقنصلية الفرنسية بتونس انه “وعلى مدى سنتين ونتيجة لوباء كوفيد-19، عرف السفر الدولي، ولاسيما بين فرنسا وتونس، انخفاضا هاما ومع تخفيف القيود الصحية، شهد طلب التأشيرة انتعاشا مذهلا.”


واشارالبلاغ الى انه وعلى الصعيد العالمي، سنة 2021 ، مثّل التونسيون رابع جنسية يُصدر إليها أكبر عدد من التأشيرات لفرنسا.





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فمن جانفي إلى ماي 2022، تمت معالجة أكثر من50000 طلب، أي أكثر من 500 طلب في اليوم، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات في 2020 و2021 : وهكذا تم إصدار 30000 تأشيرة في الأشهر الخمس الأولى من السنة.ومن المنتظر تعزيز طاقم القنصلية العامة، الذي تم تخفيضه بين 2020 و 2021، و ذلك في شهر سبتمبر للتعامل مع هذه الزيادة في الطلب بأكثر (+) من 77% في عام واحد

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