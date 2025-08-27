한국어 번역: 튀니지와 한국, 통합 전자 원산지 ...

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af577f6adb93.44163146_ofienklmqhgpj.jpg width=100 align=left border=0>

수요일(현지 시간) 튀니지 관세청 본청에서 튀니지 관세청과 한국 관세청 간의 협력 활동의 일환으로 「통합 전자 원산지 시스템 구축에 관한 회의록」이 서명되었습니다. 이는 튀니지 관세 행정의 디지털화 노력과 국제 협력의 결과입니다.



한국 측의 재정 지원을 받는 이 시스템은 경제 활동 참여자들과의 행정 처리 과정, 특히 관세 및 수수료 납부 과정에서 투명성을 높이는 것을 목표로 합니다. 또한 무역 협정의 적절한 이행을 보장하기 위해 원산지 규정과 관련된 전자적 처리가 튀니지 관세청과 경제 활동 참여자들에게 가능해질 것입니다.

