한국어 번역: 튀니지와 한국, 통합 전자 원산지 ...
수요일(현지 시간) 튀니지 관세청 본청에서 튀니지 관세청과 한국 관세청 간의 협력 활동의 일환으로 「통합 전자 원산지 시스템 구축에 관한 회의록」이 서명되었습니다. 이는 튀니지 관세 행정의 디지털화 노력과 국제 협력의 결과입니다.
한국 측의 재정 지원을 받는 이 시스템은 경제 활동 참여자들과의 행정 처리 과정, 특히 관세 및 수수료 납부 과정에서 투명성을 높이는 것을 목표로 합니다. 또한 무역 협정의 적절한 이행을 보장하기 위해 원산지 규정과 관련된 전자적 처리가 튀니지 관세청과 경제 활동 참여자들에게 가능해질 것입니다.
롭티 다흐라위(Lotfi Dhehaoui) 튀니지 관세청장은 이 자리에서 연설을 통해 다양한 분야, 특히 디지털화 과정 지원에서 한국 관세청과의 협력의 중요성을 강조했습니다. 한국 관세청 국제협력국 국장은 원산지 및 정보 기술 분야 전문가들의 지식 교류를 통해 이 프로젝트의 성공을 위해 한국이 적극적으로 노력하고 있음을 재확인했습니다.
「회의록」은 새로운 전자 시스템 구축의 각 단계를 성공적으로 수행하기 위해 양측이 공유하는 일련의 공동 약속을 포함하고 있습니다.
