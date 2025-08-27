وزارتا الصحة والتجارة تدعوان إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المنظمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء، الأولياء إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة، حفاظًا على صحة وسلامة التلاميذ.



وحذّرت الوزارتان من بعض المواد التي تُسوّق بألوان وأشكال وروائح جذّابة للأطفال، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة، قد تتسبب في تأثيرات فورية مثل الحساسية وتهيج الجلد والعينين، وأخرى بعيدة المدى على غرار أمراض الكلى والاضطرابات الهرمونية ومشاكل صحية أخرى قد تظهر مع الاستعمال المتكرر.

