وزارتا الصحة والتجارة تدعوان إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المنظمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025
      
دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء، الأولياء إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة، حفاظًا على صحة وسلامة التلاميذ.

وحذّرت الوزارتان من بعض المواد التي تُسوّق بألوان وأشكال وروائح جذّابة للأطفال، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة، قد تتسبب في تأثيرات فورية مثل الحساسية وتهيج الجلد والعينين، وأخرى بعيدة المدى على غرار أمراض الكلى والاضطرابات الهرمونية ومشاكل صحية أخرى قد تظهر مع الاستعمال المتكرر.

كما شدد البلاغ على ضرورة تجنّب شراء الأدوات المدرسية التي تُشبه في شكلها أو رائحتها أو لونها المواد الغذائية (مثل ممحاة في شكل غلال أو حلوى، أو لاصق معبّأ في شكل رضّاعة أو قارورة مشروبات)، لما قد ينجرّ عنها من مخاطر الاختناق أو التسمم أو انسداد الجهاز الهضمي.

ونبّهت الوزارتان كذلك إلى وجوب اجتناب الأدوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتوج، وهوية المصنّع أو المورّد، والتركيبة، واحتياطات الاستعمال، وتاريخ الصنع ورقم الدفعة، فضلًا عن اللصق المدرسي الذي لا يتضمن عبارة "خالي من المواد المحلّة العضوية".
كما دعت الوزارتان إلى توعية الأبناء بالمخاطر المحتملة الناتجة عن سوء استعمال بعض المستلزمات المدرسية، مؤكّدتين تواصل عمليات المراقبة  بمختلف مسالك التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية لحجز المنتجات التي تشكل خطرًا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك لضمان عودة مدرسية آمنة.
 


