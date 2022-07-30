رأس الطابية : القبض على مجرم خطير شوه وجه شاب بسكين وحاول ذبحه


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 11:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أوقف امس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم مجرم خطير من متساكني راس الطابية محل 5 مناشير تفتيش من أجل السرقة الموصوفة ،تورط في محاولة قتل شاب حيث نحره بسكين وشوه له وجهه وقد تعهد أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث مع المتهم الذي اعترف بما نسب اليه موضحا أنه نشب خلاف بينه وبين الشاكي وهو اصيل منطقة جبل الجلود فطعنه .



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث

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