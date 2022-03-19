مكافحة المضاربة غير المشروعة ونتائجها ومجلس الوزراء القادم أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية ببودن


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 15:33قراءة: 0 د, 17 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 19 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء جدول أعمال مجلس الوزراء القادم ومتابعة نشاط الحكومة.
...


كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة خاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة والنتائج التي تم تحقيقها في الغرض في الأيام القليلة الماضية.


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