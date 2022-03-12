الجرندي يجري مكالمة هاتفية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا

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أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، "ستيفاني ويليامز".وتناولت المكالمة الهاتفية، وفق بلاغ صادر عن الخارجية، الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية، لاسيما في ضوء مبادرة المستشارة الخاصة المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.وأكّد الوزير ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية، باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لتونس،ا وركيزة لأمن واستقرار المنطقة، مشدّدا على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين الأشقاء اللّيبيين. وذكر، في هذا السياق، بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لإيجاد حل ليبي ليبي.كما أعرب عن ثقة تونس في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة، بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.من جهتها، أبرزت "ستيفاني ويليامز"، حسب البلاغ، مساندة تونس الدائمة لليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، مثمنة دعم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار بليبيا ومرافقتها في مسارها السياسي.