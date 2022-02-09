وزيرة العدل: رئيس الجمهورية متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وحريص على مراجعة القانون المنظم له

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 21:15 قراءة: 0 د, 18 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.
وأفادت وزيرة العدل، في أعقاب هذا اللقاء، بتمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وبحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.
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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 240836

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 08h 19m |           
اذا كان رئيس الجمهورية متمسكا فعلا بالمجلس الأعلى للقضاء
لماذا لم يعلن عن ذلك يوم حل المجلس ؟

Hamditch  (Tunisia)  |Mercredi 09 Février 2022 à 23h 50m |           
القضاة طلعو رجال... ماهو موقف عميد المحامين المطبل الاكبر

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 09 Février 2022 à 21h 41m |           
تو ثبتولنا ارواحكم، الحاكم بامره ليلتها في وزارة الداخلية، قال للمجلس الاعلى للقضاء احسبوا ارواحكم من الماضي ابتادءا من هذه اللحظة ومن بعد سكر المقر وحط الحراس وما خلوا حتى واحد يدخل، وتو انت تجي تقول متمسك بالمجلس؟!!!!!!! في آشكون تستحمري ؟؟؟؟؟!!!!! كانك على الشعب بل اغلبية الشعب راهوا ما تتعداش عليه الخزعبلات متاعك ومتاع عرفك، والا عرفك يقول انا ما نتدخلش في القظاء،!!!!!!! امالا إلٌي يعمل فيه هذا آش يتسمى؟؟؟؟!!!!!! والله قاعد يظحك في العالم
على روحو وعلى تونس ككل، إلٌي مازال برشا ذج يؤمنوا بيه



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