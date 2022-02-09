وزيرة العدل: رئيس الجمهورية متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وحريص على مراجعة القانون المنظم له

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.وأفادت وزيرة العدل، في أعقاب هذا اللقاء، بتمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وبحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.