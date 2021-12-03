محاكمة شبكة لتهريب الذهب من تركيا الى تونس عبر مطار تونس قرطاج

صورة توضيحية
Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 09:17 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالقطب القضائى المالي بالعاصمة في ملف قضية تعلق بتهريب سبائك الذهب وقطع المصوغ من تركيا الى تونس عبر مطار تونس قرطاج باستغلال امرائتين تم القبض على إحداهما متلبسة باخفاء الذهب في أماكن حساسة في جسدها بالتنسيق مع المتهم الرئيسي المحال بحالة فرار .

وبعد المفاوضة قررت المحكمة الحكم على المتهم الرئيسي المحال بحالة فرار ب6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ،وبالحكم على شريكه ب4 سنوات و 4 أشهر ،و 4 سنوات سجنا وشهرين في حق المتهم الثالث وبشهرين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق المتهمة الرابعة وبنفس الحكم في حق المتهمة الخامسة.

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