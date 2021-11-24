جابر الغنيمي: فتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية سابق و3 أشخاص بسيدي بوزيد ..

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي باب نات اليوم ان النيابة العمومية أذنت بتقديم رئيس بلدية سابق على خلفية شبهات فساد تعلقت بعقار مخصص لتهيئة منتزه بالبلدية.



و باحالة المحضر إلي النيابة قررت فتح بحث تحقيقي ضده بمعية 3 أشخاص اخرين بحالة سراح مؤكدة أنه بالنسبة له استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الاضرار بالإدارة وبالنسبة للبقية التحيل و بيع ما لا حق لهم فيه.



وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،كانت قد أذنت بفتح ابحاث حول فساد مالي واداري والتدليس وافتعال وثاىق بكل من مندوبيات التعليم والرياضة والفلاحة والثقافة والتكوين المهني بالجهة.



