رفع الحجز عن الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم : الهايكا تقرر استئناف الحُكم

قالت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، سكينة عبد الصمد، إنهم تفاجؤوا بحُكم المحكمة الابتدائية في بن عروس برفع الحجز عن معدّات كل من قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم ورفض مطلب رفع الحجز المتعلق بقناة نسمة.
وفي تصريح لماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بينت أن الهايكا ستستأنف الحكم مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا إلى الأن نص الحكم فقط المحامية أعلمتهم بالحكم الصادر عن ابتدائية بن عروس.
وكانت المحكمة الابتدائية في بن عروس قضت برفع الحجز عن معدّات كل من قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم ورفض مطلب رفع الحجز المتعلق بقناة نسمة وفق ما صرّح به يوم أمس الثلاثاء الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين.
وحسب نفس المصدر فقد قضت المحكمة ابتدائيا بعد جلسة يوم 18 نوفمبر المنقضي برفع الحجز عن معدّات شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال وإذاعة القرآن الكريم ، ورفض رفع الحجز عن قناة نسمة مرجحا ان تكون اسباب الرفض المتعلقة بقناة نسمة بعدم استكمال إيداع وثائق مطلوبة بالملف المقدّم من قبلها .
وفي تصريح لماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بينت أن الهايكا ستستأنف الحكم مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا إلى الأن نص الحكم فقط المحامية أعلمتهم بالحكم الصادر عن ابتدائية بن عروس.
وكانت المحكمة الابتدائية في بن عروس قضت برفع الحجز عن معدّات كل من قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم ورفض مطلب رفع الحجز المتعلق بقناة نسمة وفق ما صرّح به يوم أمس الثلاثاء الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين.
وحسب نفس المصدر فقد قضت المحكمة ابتدائيا بعد جلسة يوم 18 نوفمبر المنقضي برفع الحجز عن معدّات شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال وإذاعة القرآن الكريم ، ورفض رفع الحجز عن قناة نسمة مرجحا ان تكون اسباب الرفض المتعلقة بقناة نسمة بعدم استكمال إيداع وثائق مطلوبة بالملف المقدّم من قبلها .
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