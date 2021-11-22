سامي الطاهري: شكاية عماد الدايمي ضدي كيدية ومحاكمتي سياسية

قال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري"ثقة في القضاء على اثر التهمة التي وصفتها بالكيدية التي رفعها ضده الدايمي بدعوى المس من عائلته".واعتبر الطاهري أن هذه المحاكمة سياسية ويجب أن تتحول إلى محاكمة سياسية للمال الخارجي والجمعيات المشبوهة".وأوضح الطاهري"إن القضية ليست شخصية وإنه تحدث عن الجمعيات المشبوهة والتي تتلقى تمويلات أجنبية"وثمن الطاهري مساندة النقابيين له، مبينا أنها ليست للضغط على القضاء، بقدر ما هي تعبير عن الغضب لان العديد من القضايا التي رفعها الاتحاد ضد الشاكي وأشخاص آخرون لم يتم النظر فيها.وكانت الجامعة العامة للاعلام دعت الاحد 21 نوفمبر، الي التجمع أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع محاكمة الامين العام المساعد سامي الطاهري في القضية التى رفعها ضده رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي.يذكر ان الدايمي كان تقدم بشكاية ضد سامي الطاهري بتهمة الثلب والادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تدوينة له قال فيها ان "آل الدايمي لصوص ومبيضو اموال".