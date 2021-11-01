معز بن غربية للمنصف بن سعيد : حاج وكذاب اعمل حجة اخرى

وصف الاعلامي معز بن غربية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بالكذب.
وكان منصف بن سعيد أكد يوم السبت 30 نوفمبر 2021 في رده على سؤال حول تبادل الاتهامات في الفترة الأخيرة بين المعد شهاب الرويسي والمحلل القار سامي العكريمي حول تلقيه رشوة من الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي صلاح الدين الزحاف بمناسبة رحلة فريق عاصمة الجنوب إلى القاهرة خلال دوري أبطال إفريقيا سنة 2006 قال ''بكلنا خذينا رشوة وقتها'' ما يعني أن فريق البرنامج وهم بالإضافة للرويسي والعكريمي مقدم البرنامج معز بن غربية والمحللين القارين من بينهم المحامي فتحي المولدي.
وقال بن سعيد خلال حضوره في إذاعة إكسبرس أف أم "إن أساس خلافاته مع فريق البرنامج التي تواصلت في ما بعد تعود لرفضه مغادرة القناة صحبتهم من أجل هدف واضح وقتها وهو الاطاحة بقناة حنبعل التي كانت تتصدر المشهد الإعلامي وقتها بفضل برنامج بالمكشوف"، وفق تعبيره.
وردّ معز بن غربية على بن سعيد بالتدوينة التالية:
" حاج و كذاب.
https://www.facebook.com/moezbengharbia/posts/10159227123834303
وكان منصف بن سعيد أكد يوم السبت 30 نوفمبر 2021 في رده على سؤال حول تبادل الاتهامات في الفترة الأخيرة بين المعد شهاب الرويسي والمحلل القار سامي العكريمي حول تلقيه رشوة من الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي صلاح الدين الزحاف بمناسبة رحلة فريق عاصمة الجنوب إلى القاهرة خلال دوري أبطال إفريقيا سنة 2006 قال ''بكلنا خذينا رشوة وقتها'' ما يعني أن فريق البرنامج وهم بالإضافة للرويسي والعكريمي مقدم البرنامج معز بن غربية والمحللين القارين من بينهم المحامي فتحي المولدي.
وقال بن سعيد خلال حضوره في إذاعة إكسبرس أف أم "إن أساس خلافاته مع فريق البرنامج التي تواصلت في ما بعد تعود لرفضه مغادرة القناة صحبتهم من أجل هدف واضح وقتها وهو الاطاحة بقناة حنبعل التي كانت تتصدر المشهد الإعلامي وقتها بفضل برنامج بالمكشوف"، وفق تعبيره.
وردّ معز بن غربية على بن سعيد بالتدوينة التالية:
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