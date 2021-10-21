سيف الدين مخلوف يعلق إضراب الجوع

أعلن القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، الخميس، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن النائب سيف الدين مخلوف قد علّق إضراب الجوع الذي دخل فيه منذ أيام بعد إيقافه.وأوضح العلوي أنّ مخلوف قرر تعليق إضراب الجوع بعد زيارة وفد من المحامين يضم عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين وكاتب عام الهيئة والعميد عبد الرزاق الكيلاني، قائلاً "العاقبة لاسترجاع حريته".وكان عدد من المحامين، نفذوا نفّذ اليوم الخميس 21 أكتوبر وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بتونس تنديدا بمحاكمة زميلهم سيف الدين مخلوف امام القضاء العسكري.ورفع المحامون عديد الشعارات المطالبة بالحرية لسيف الدين مخلوف والرافضة لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.