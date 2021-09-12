استئناف سفرات اللود حشاد بعد توقف دام أربع سنوات

استأنف يوم الاحد 12 سبتمبر 2021 اللود حشاد سفراته بين صفاقس وجزيرة قرقنة بعد توقف دام أربع سنوات.



وتعد سفرة اللود حشاد اليوم سفرة إستثنائية إضافية تعزز وتيرة سفرات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة (SONATRAK).



وتأتي استعادة نشاط اللود حشاد على إثر أشغال صيانة أقيمت بكل من صفاقس والأحواض الجافة بمنزل بورقيبة ، علما أن باخرة حشاد تم اقتناؤها سنة 1996 وهي من النوع الكلاسيكي وتبلغ طاقة استيعابها 67 سيارة وتتسع ل900 مسافر.



