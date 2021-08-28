تعيينات جديدة بالإدارة العامة للحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر بداية من يوم السبت 28 أوت 2021 إجراء حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني عين بمقتضاها:
- العميد رضوان الحطاب الطرابلسي: متفقدا عاما للحرس الوطني
- العميد كمال خميس المحجوب: مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني
- العميد ماهر فرج بوعفصون: مديرا عاما لحرس الحدود
- العميد سامي محمد الحمزاوي: مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني
- العميد محمد فارس محمد بن شعبان: مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني
- العميد حسام صلاح قوتة: مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية
- العميد رضوان الحطاب الطرابلسي: متفقدا عاما للحرس الوطني
- العميد كمال خميس المحجوب: مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني
- العميد ماهر فرج بوعفصون: مديرا عاما لحرس الحدود
- العميد سامي محمد الحمزاوي: مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني
- العميد محمد فارس محمد بن شعبان: مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني
- العميد حسام صلاح قوتة: مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية
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