Babnet Babnet  Abdelhalim - فاتت جنبنا  

تعيينات جديدة بالإدارة العامة للحرس الوطني

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 21:23قراءة: 0 د, 26 ث
أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر بداية من يوم السبت 28 أوت 2021 إجراء حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني عين بمقتضاها:

- العميد رضوان الحطاب الطرابلسي: متفقدا عاما للحرس الوطني

- العميد كمال خميس المحجوب: مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني

- العميد ماهر فرج بوعفصون: مديرا عاما لحرس الحدود

- العميد سامي محمد الحمزاوي: مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني

- العميد محمد فارس محمد بن شعبان: مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني

- العميد حسام صلاح قوتة: مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231452



En continu

Toutes les news

الأحد 29 أوت 2021 | 20 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:54 16:01 12:27 05:48 04:17
Babnet
26°
Babnet32°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2432°-2235°-2533°-2737°-26
  • Avoirs en devises
    19778,0

  • (27 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28945 DT        1$ =2,79494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 aout)   999,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة