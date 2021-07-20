رئيس الحكومة يعايد الأمنيين بمحطة الاستخلاص بمرناق وبمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل بمناسبة عيد الاضحى

أدّى رئيس الحكومة، هشام مشيشي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، زيارة إلى مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وهنأ رئيس الحكومة، بالمناسبة، كافة الأعوان بعيد الاضحى المبارك، مشاركا إياهم فرحة الاحتفال بالعيد، ومثنيا على تضحياتهم ومرابطتهم في سبيل الذود عن حرمة الوطن، وتوفير الأمن للتونسيين خلال العيد.كما تحول رئيس الحكومة إلى محطة الاستخلاص بالطريق السريعة بمرناق وتفقد جاهزية أعوان الحرس الوطني والحماية المدنية وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك.وقد شكلت الزيارتين فرصة لرئيس الحكومة، للإطلاع على آخر استعدادات وحدات التدخل في التصدي للتهديدات التي من شأنها أن تطال بلادنا من ارهاب وجريمة منظمة، وفق ما ورد في نص البلاغ.