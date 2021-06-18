سمير ديلو : منع عماد الطرابلسي من حضور جنازة والده مهما .. إستثمار في تغذية الأحقاد

انتقد الجمعة 18 جوان، النائب عن حركة سمير ديلو منع عماد الطرابلسي نمن حضور جنازه والده محمد الناصر الطرابلسي الذي تم دفنه أمس الخميس.واعتبر سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " منع عماد الطرابلسي من حضور جنازة والده محمد الناصر استثمار في تغذية الاحقاد".وكتب ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “….. ورزق أهله وذويه جميل الصّبر والسّلوان ..!”والضّمير عام مطلق لا يستثني ولا ينتقي ولا يصنّف حسب ثِقَل السّوابق .. والألقاب ..! محمّد النّاصر الطّرابلسي رجل توفّي وانتقل إلى رحمة الله وانقطعت صلته بالخصومات والقضايا والملفّات .. فالموت يقطع الخصومة ..!”واضاف..”منع ابنه من حضور جنازته .. والتّرحّم عليه – مهما كانت التّعلاّت – .. استثمار في تغذية الأحقاد ..!”وتوفي محمد الناصر الخميس بمنزله بضاحية الكرم.