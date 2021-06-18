متابعة مخرجات زيارات ليبيا وقطر وجنيف محور لقاء المشيشي بوزير الخارجية

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 18 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.وقدّم وزير الشؤون الخارجية بسطة عن الوضع الاقليمي والدولي كما أطٌلع رئيس الحكومة على فحوى زياراته الأخيرة إلى كل من بروكسيل وروما رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بالدوحة.وأكد رئيس الحكومة على أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل ارساء دبلوماسية اقتصادية فاعلة توفر لتونس كل فرص التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الاقتصاديين والماليين.وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة متابعة مخرجات زياراته الأخيرة إلى ليبيا وقطر وجنيف والإعداد الجيد للمواعيد الدولية القادمة.كما دعا إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل توفير التلاقيح ومواصلة التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة خصوصا بعد الاتفاق الأخير الذي تم مع المنظمة لاستجلاب 600 ألف جرعة إلى تونس مؤكدا على أهمية الرفع في نسق التلقيح حتى يعود النشاط للدورة الاقتصادية.