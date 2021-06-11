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وزيرة العدل بالنيابة تزور المحكمة الابتدائية بأريانة و تتابع عمل خلية الفصل السريع للقضايا

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 23:16 قراءة: 0 د, 42 ث
أدت وزيرة العدل عشية يوم الجمعة زيارة ميدانية إلى مقر المحكمة الابتدائية بأريانة أين التقت عددا من القضاة العاملين بها.
كما مثلت الزيارة فرصة أطلع خلالها السيد الهادي مشعّب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة وزيرة العدل على تجربة العمل المتميزة التي تباشرها ابتدائية أريانة والمتمثلة في خلية الفصل السريع في القضايا، وهي آلية تهدف إلى التسريع في الفصل في القضايا التي ليس بها مظنون فيهم محتفظ بهم وتتطلب وقتا في إجراء الأبحاث والبت فيها، بما من شأنه أن يقلّص من آجال فصل القضايا الجزائية، و يساهم في التخفيض في عدد الأحكام الغيابية وحالات سقوط الدعاوى العمومية والعقوبات بمرور الزمن وفي مقابل ارتفاع نسب تنفيذ الأحكام الجزائية.

وقد أكدت وزيرة العدل بالنيابة بالمناسبة على أهمية الدور الذي تظطلع به السلطة القضائية في إرساء دولة القانون و إيصال الحقوق إلى أصحابها في أفضل الظروف وأنسب الأوقات تكريسا لمبادئ القضاء الناجع و الناجز.

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