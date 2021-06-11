زياد الهاني: قيس سعيد يعيد إلى الأذهان التتبعات العدلية بحق الصحفيين المنتقدين لبن علي

قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعيد الى الأذهان التتبعات العدلية التي كان الصحفيون يواجهونها عند انتقادهم لسياسات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وذكر الهاني بما حصل له من تتبعات عدلية في عهد بن علي بعد تضامنه مع الصحفي الفاهم بوكدوس.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" سعادتي كانت بالغة وأنا أقرأ هذا النص الذي سبق أن نشره لي موقع نواة سنة 2010.
وذكر الهاني بما حصل له من تتبعات عدلية في عهد بن علي بعد تضامنه مع الصحفي الفاهم بوكدوس.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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