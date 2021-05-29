رياض الشعيبي: تونس ستحصل من قطر على 2 مليار دولار ومليوني تلقيح

اعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ الزيارة التي شرع في تأديتها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى قطر جاءت "لتجسيد نتائج الزيارة الخاصة " التي قام بها الغنوشي مؤخرا.
وكشف في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك أن تونس ستحصل على 2 مليار دولار مقدمة من قطر في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا، وأن المبلغ سيصل خلال الشهر القادم.
كما لفت إلى أن قطر ستتبنى تنظيم "منتدى دولي للاستثمار في تونس" يستهدف توفير 25 مليار دولار على امتداد 5 سنوات، وأنها ستهدي بلاده "2 مليون جرعة من تلقيح كوفيد" .
ومطلع الشهر الحالي أدى الغنوشي زيارة إلى قطر على مدى يومين بصفته الحزبية والشخصية، وأكدت حركة النهضة حينها أن الزيارة جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة الدعم الاقتصادي والصحي.
وفي 23 مارس الماضي، وقعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدان 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية..
وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي وصل ، إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وفي ما يلي التدوينة:
وكشف في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك أن تونس ستحصل على 2 مليار دولار مقدمة من قطر في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا، وأن المبلغ سيصل خلال الشهر القادم.
كما لفت إلى أن قطر ستتبنى تنظيم "منتدى دولي للاستثمار في تونس" يستهدف توفير 25 مليار دولار على امتداد 5 سنوات، وأنها ستهدي بلاده "2 مليون جرعة من تلقيح كوفيد" .
ومطلع الشهر الحالي أدى الغنوشي زيارة إلى قطر على مدى يومين بصفته الحزبية والشخصية، وأكدت حركة النهضة حينها أن الزيارة جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة الدعم الاقتصادي والصحي.
وفي 23 مارس الماضي، وقعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدان 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية..
وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي وصل ، إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وفي ما يلي التدوينة:
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