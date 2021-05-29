رئاسة الحكومة: المشيشي في زيارة أخوة وعمل إلى دولة قطر تستغرق 3 ايام يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين

وصل رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام وفق وكالة الأنباء القطرية.
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وكان في استقبال المشيشي والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، و سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس، وسامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر.
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ووفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية، تستغرق زيارة المشيشي إلى دولة قطر، أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين (لم يسمهم)".
وأوضح البيان أن "الزيارة تمثل فرصة هامة لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي".
وفي 23 مارس الماضي، وقعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدان 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية.
اقرأ أيضا: رياض الشعيبي: تونس ستحصل من قطر على 2 مليار دولار ومليوني تلقيح
وكان في استقبال المشيشي والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، و سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس، وسامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر.
اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية : هناك رغبة قوية بين قطر وتونس لتعزيز التعاون في شتى المجالات..
ووفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية، تستغرق زيارة المشيشي إلى دولة قطر، أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين (لم يسمهم)".
وأوضح البيان أن "الزيارة تمثل فرصة هامة لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي".
وفي 23 مارس الماضي، وقعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدان 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية.
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