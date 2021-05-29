   Oulaya - حواء  

رئاسة الحكومة: المشيشي في زيارة أخوة وعمل إلى دولة قطر تستغرق 3 ايام يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين

Photo credits QNA
Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 11:55 قراءة: 0 د, 51 ث
وصل رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام وفق وكالة الأنباء القطرية.


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وكان في استقبال المشيشي والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، و سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس، وسامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر.

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ووفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية، تستغرق زيارة المشيشي إلى دولة قطر، أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين (لم يسمهم)".

وأوضح البيان أن "الزيارة تمثل فرصة هامة لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي".


وفي 23 مارس الماضي، وقعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدان 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 226543

RESA67  (France)  |Samedi 29 Mai 2021 à 11h 46m |           
En tout cas, tout ce que je souhaite est notre pays s’en sorte économique et sanitaire ment et que la raison et l’unité l’emportent…
Mémé nous avons des points de vue différents, notre objectif est que la Tunisie s’en sorte et que nous soyons unis.

RESA67  (France)  |Samedi 29 Mai 2021 à 11h 42m |           
Mnasser57,
Personne ne nie l’apport du Qatar ni son importance. Mais nous sommes devenus des mendiants à cause de la médiocrité des politiques menées depuis 2011, de la corruption, du détournement d’argent…
Que sont devenus les milliards de dollars que la Tunisie a eus du Qatar et d’ailleurs. Esbai7ia comme vous dites se posent bien la question et la réponse et tout ce qui en suit sera connue de tous, un jour ou l’autre.

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 29 Mai 2021 à 10h 29m |           
This Qatar!
هذي قطر يا من لا ذمة لكم ولا قدر, اصل العروبة واصل الشهامة يا صبايحية ماكرون وشارل ديقول

Sarramba  (Italy)  |Samedi 29 Mai 2021 à 08h 33m |           
وبالله التوفيق



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