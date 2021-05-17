في باب الخضراء عصابة اجرامية تختلق حوادث مرور وهمية وتسلب اصحاب السيارات

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على عصابة اجرامية كانت تختلق حوادث مرور وهمية لاصحاب السيارات ثم تنشل هواتفهم الجوالة وأموالهم.وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على أثر تقدم مواطن موظف بوزارة العدل الى مقر فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة معلما عن تعرضه الى سرقة هاتفه الجوال نوع سامسونغ من داخل سيارته من قبل شخصين مجهولين بإستعمال الحيلة على مستوى باب الخضراء مستغلين في ذلك الإزدحام المروري حيث أن الأول تولى إيهامه من كونه صدمه بسيارته قصد تشتيت انتباهه من الجهة اليسرى في حين تعمد النفر الثاني إدخال يده من النافذة اليمنى الأمامية و سرقة الهاتف الجوال.وبانطلاق الابحاث والتحريات الامنية تمكنوا من حصر الشبهة في أحد الأشخاص حسب الأوصاف و التنقل الى نهج لندرة أين تم القاء القبض على احدهم ، وقد تم تقديمه الى مركز استمرار باب سويقة و بعرضه على المتضرر تعرف عليه من الوهلة الأولى و أكد من كونه أحد مرتكبي قضية الحال وبمزيد التحري معه دل على هوية مرافقه فتم القبض عليه.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في شأنهما