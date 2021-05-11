وزير الصحة يأذن بإحداث خلية لمتابعة إستمراريّة التزوّد بالأدوية تحسبا لكل الطوارئ

أدى وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 زيارة ميدانية إلى مقر الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بالمنزه أشرف خلالها على جلسة عمل ضمت إطارات المؤسسة وعدد من ممثلي المؤسسات الإستشفائيّة والإطارات العليا بالوزارة، خصصت لمتابعة نسق التزويد بالأدوية الخاصة بالتعهد بمرضى كوفيد-19.وقد أذن الوزير خلال هذه الجلسة بإحداث خلية تمثل كافة المتداخلين لمتابعة ضمان إستمراريّة التزوّد بالأدوية الضرورية تحسبا لكل الطوارئ.كما تحول على إثر هذه الجلسة إلى مدينة الدواء في رادس من ولاية بن عروس عاين خلالها ظروف مسك وخزن وتوزيع الأدوية على مختلف المؤسسات الإستشفائيّة والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية مشددا بالمناسبة على ضرورة تأمين المخزون الوطني اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية في أفضل الظروف كما توجه بعبارات التشجيع للعاملين بهذه المؤسسة الحيوية داعيا إلى مزيد البذل والعطاء من أجل تدعيم الأمن الدوائي للبلاد.