وزير الصحة يأذن بإحداث خلية لمتابعة إستمراريّة التزوّد بالأدوية تحسبا لكل الطوارئ

أدى وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 زيارة ميدانية إلى مقر الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بالمنزه أشرف خلالها على جلسة عمل ضمت إطارات المؤسسة وعدد من ممثلي المؤسسات الإستشفائيّة والإطارات العليا بالوزارة، خصصت لمتابعة نسق التزويد بالأدوية الخاصة بالتعهد بمرضى كوفيد-19.
وقد أذن الوزير خلال هذه الجلسة بإحداث خلية تمثل كافة المتداخلين لمتابعة ضمان إستمراريّة التزوّد بالأدوية الضرورية تحسبا لكل الطوارئ.
كما تحول على إثر هذه الجلسة إلى مدينة الدواء في رادس من ولاية بن عروس عاين خلالها ظروف مسك وخزن وتوزيع الأدوية على مختلف المؤسسات الإستشفائيّة والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية مشددا بالمناسبة على ضرورة تأمين المخزون الوطني اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية في أفضل الظروف كما توجه بعبارات التشجيع للعاملين بهذه المؤسسة الحيوية داعيا إلى مزيد البذل والعطاء من أجل تدعيم الأمن الدوائي للبلاد.
وقد أذن الوزير خلال هذه الجلسة بإحداث خلية تمثل كافة المتداخلين لمتابعة ضمان إستمراريّة التزوّد بالأدوية الضرورية تحسبا لكل الطوارئ.
كما تحول على إثر هذه الجلسة إلى مدينة الدواء في رادس من ولاية بن عروس عاين خلالها ظروف مسك وخزن وتوزيع الأدوية على مختلف المؤسسات الإستشفائيّة والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية مشددا بالمناسبة على ضرورة تأمين المخزون الوطني اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية في أفضل الظروف كما توجه بعبارات التشجيع للعاملين بهذه المؤسسة الحيوية داعيا إلى مزيد البذل والعطاء من أجل تدعيم الأمن الدوائي للبلاد.
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