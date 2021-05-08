اجواء صافية الى قليلة السحب... وارتفاع نسبي في درجات الحرارة

يتوقع عودة الاستقرار خلال هذا اليوم.. مع اجواء صافية الى قليلة السحب باغلب الجهات..ووفق نشرة الرصد الجوّي من المتوقّع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 29 و34 ببقية الجهات..الرياح معتدلة عموما لا تتجاوز سرعتها مستوى 30 كلم/س.. البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب..