وصول الطائرة المقلة للمنصف خماخم من البنين و نقله إلى المستشفى العسكري

وصلت اليوم الطائرة المقلة لرئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم من البنين بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة الثلاثاء الفارط في البنين قبل مباراة فريقه ضد ساليتاس البوركيني في كأس الكاف.و تعذر عودة خماخم مع الوفد نظرا لوضعه الصحي الدقيق.و كان من المنتظر أن يعود خماخم في طائرة عسكرية يوم الجمعة لكنها تعرضت إلى عطل فني بعد إقلاعها مما استوجب عودتهو قد تم إرسال طائرة مدنية مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية حلت فجر اليوم بمطار تونس قرطاج ثم كان نقل المنصف خماخم إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج .