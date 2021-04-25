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وصول الطائرة المقلة للمنصف خماخم من البنين و نقله إلى المستشفى العسكري

Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 08:48 قراءة: 0 د, 27 ث
وصلت اليوم الطائرة المقلة لرئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم من البنين بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة الثلاثاء الفارط في البنين قبل مباراة فريقه ضد ساليتاس البوركيني في كأس الكاف.
و تعذر عودة خماخم مع الوفد نظرا لوضعه الصحي الدقيق.
و كان من المنتظر أن يعود خماخم في طائرة عسكرية يوم الجمعة لكنها تعرضت إلى عطل فني بعد إقلاعها مما استوجب عودته
و قد تم إرسال طائرة مدنية مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية حلت فجر اليوم بمطار تونس قرطاج ثم كان نقل المنصف خماخم إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج .



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