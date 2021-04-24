صفاقس - تحويل جزئي ووقتي لحركة المرور على الطريق الحزامية كم4 على مستوى مفترق طريق الافران

تعلم وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية أنه بداية من يوم السبت 24 أفريل 2021 سيتم تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق الحزامية كم4 على مستوى مفترق الطريق الجهوية 923 الافران، وذلك في إطار مشروع إنجاز منشآت فنية على مستوى تقاطعات الطريق الحزامية كم 4.



ه وتدعو وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتيّة مستعملي الطريق توخي الحذر والتخفيف من السرعة وإحترام الاشارات المرورية



